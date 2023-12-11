Экс-арбитр заявил о функциональном спаде Овечкина

Известный эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд объяснил, с чем может быть связана безголевая серия российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Его слова приводит mk.ru.
"Что касается самого Овечкина, то с ветеранами есть одна проблема - никогда не знаешь, когда у них наступит спад. Вот Яромир Ягр до сих пор играет - он, наверное, до 70 лет будет играть, а некоторые уже в 30 лет становятся стариками в хоккейном плане. Возможно, у Александра наступил какой-то функциональный спад", - заявил он.
В ночь на 10 декабря "Вашингтон" со счетом 4:0 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин не сумел забить в этом матче, таким образом, продлив свою безголевую серию до девяти матчей.
В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 24 матчах и набрал всего 15 очков — пять заброшенных шайб и десять голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с "Даллас Старз" капитан "столичных" набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.