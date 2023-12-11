Экс-арбитр заявил о функциональном спаде Овечкина

"Что касается самого Овечкина, то с ветеранами есть одна проблема - никогда не знаешь, когда у них наступит спад. Вот Яромир Ягр до сих пор играет - он, наверное, до 70 лет будет играть, а некоторые уже в 30 лет становятся стариками в хоккейном плане. Возможно, у Александра наступил какой-то функциональный спад", - заявил он.