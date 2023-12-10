Вайсфельд назвал причины спада результативности Овечкина в текущем сезоне

«Что касается Овечкина, то я всегда говорю – здесь речь не о какой-то одной причине, а существует целый комплекс. Во-первых, сейчас у «Вашингтона» команда не такая сильная, как раньше. Во-вторых, кажется, что хоккеисты, которые уже выигрывали Кубок Стэнли в 2018 году, выиграют сейчас ещё раз, но они моложе не стали и команда-то постарела. Тот же Никлас Бэкстрём был одним из важнейших игроков «Кэпиталз», а он сейчас вроде как в команде, но в этом сезоне не играет, и чуть ли уже и не завершил карьеру.

Что касается самого Овечкина? То с ветеранами есть одна проблема – ты никогда не знаешь, когда у них наступит спад. Вот Яромир Ягр до сих пор играет – он, наверное, до 70 лет будет играть, а некоторые уже в 30 лет становятся стариками в хоккейном плане. Возможно, у Александра наступил какой-то функциональный спад. Может, это связано с его командой, о чем я говорил ранее. Но мы видим, что его результативность упала резко по сравнению с прошлым годом.

Конечно, все мы болеем за Овечкина и хотим, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки. Мне кажется и в Северной Америке все этого хотят. «Вашингтон» сейчас просто – заложники ситуации. Пока Овечкин не побьёт достижение Гретцки, с этой командой ничего делать не могут. Это сложная ситуация. Очень интересно наблюдать, чем эта ситуация в конечном итоге закончится», – цитирует Вайсфельда «Московский комсомолец».