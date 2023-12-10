«Спартак» обвинили в зависимости от одного звена

"Если команда идет на первом месте, то, конечно, она хорошо играет. У них есть ударное звено, которое решает все задачи. Пока они на ходу, то у них все в порядке. Если они сломаются, то будет несчастье. Они сильно зависят от одного звена", - заявил Крикунов.