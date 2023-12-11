Аршавин рассказал, как научился играть в хоккей

"Я никогда не изменял футболу, просто сейчас для меня физически проще играть в хоккей, чем в футбол, вот и все. Мы ездили на проспект Кима, каждое воскресенье мама надевала на меня тяжелую шубу, белые шаровары и так далее. Мне это не нравилось, я почти всегда старался сразу снимать коньки, на ботинках катался. Мама считала, что это здоровый образ жизни – зимой в футбол негде играть, надо ходить на коньки", - заявил Аршавин.