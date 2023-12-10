Матч звезд КХЛ прошел на самой большой хоккейной арене на планете

В Санкт-Петербурге открылся самый вместительный хоккейный стадион в мире, "СКА-Арена". Первым официальным событием, которое приняла новая арена, вмещающая 21 500 зрителей, стал 15-й Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

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Когда подъезжаешь к "СКА-Арене", ее легко принять за футбольный стадион - настолько это огромная конструкция. Чувствуется, что арена введена в эксплуатацию совсем недавно, что называется, "с пылу с жару": вокруг еще стоят стальные решетчатые ограждения, которых, конечно, скоро там не будет. Зато внутри это ощущение полностью исчезает. Все работает максимально отлаженно и четко, насколько это вообще возможно в таких случаях.

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В первую очередь, конечно, завораживает масштаб. Чтобы подняться на самую верхотуру, нужно доехать на лифте до шестого этажа, а дальше еще примерно пару-тройку этажей пешком. От вида сверху захватывает дух. А крутой угол, под которым расположены верхние ярусы, заставляет трепетать еще сильнее.

"У меня аж заболела шея, когда пытался смотреть на самую верхушку. Думаю, любой хоккеист мечтает играть на такой арене, желательно седьмой матч серии плей-офф", - рассказал мне капитан дивизиона Боброва Николай Голдобин. А ему есть с чем сравнивать: в бытность игроком Национальной хоккейной лиги Николаю приходилось играть на льду монреальского "Белл-Центра", удерживавшего до сих пор рекорд по вместимости.

Жаль, что чемпионат мира, который должен был пройти на "СКА-Арене" летом нынешнего года, до Питера по политическим причинам так и не доехал. Пусть в Международной федерации хоккея кусают локти: битвы лучших сборных планеты на льду нового стадиона смотрелись бы отлично.

КХЛ стоит похвалить: организовывать подобные праздники лига умеет. В ожидании Матча звезд болельщики совершенно не скучали. Автограф-сессия с игроками одной из самых известных команд Медиалиги 2Drots, общение с маскотами, бесконечные конкурсы и призы - неполный перечень того, что происходило на гигантском периметре "СКА-Арены".

Предматчевое шоу тоже получилось запоминающимся. В первый день оно соединило в себе мини-концерт рэпера ST, лазерное шоу с отсылками к творчеству Эля Лисицкого, знаменитого супрематиста 20-х годов прошлого века, вдохновившего своими идеями архитекторов "СКА-Арены", и пение отечественного гимна заслуженным артистом России Ильдаром Абдразаковым. Во второй день звучал Стравинский, а на льду блистали звезды отечественного балета из Мариинского театра.

Атмосфера в чаше была что надо. К слову, до полного аншлага не хватило совсем немного. В первый день трибуны "СКА-Арены" собрали 19 682 человека, во второй еще больше - 20 384. Это рекорд посещаемости одного дня для Матчей звезд КХЛ.

Предыдущий был установлен 13 лет назад в Минске (15 100).

Были сюрпризы и в непосредственно хоккейной программе. В первый день всем запомнился оригинальный шлем Никиты Гусева с закрепленными на нем пивными жестянками. Явная отсылка к слухам о проблемах с алкоголем, из-за которых Гусев якобы был отстранен от основы питерского СКА в прошлом сезоне.

Но настоящую свободу для творчества хоккеисты получили во второй день в конкурсе на самый эффектный буллит. Чего тут только не было. И гол головой в исполнении экс-футболиста Дмитрия Сычева, которому ассистировал лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ, форвард "Авангарда" ВладимирТкачев. И шапка-ушанка новоиспеченного россиянина Кэмерона Ли, использовавшего вместо шайбы банку с икрой. Технически самый сложный буллит исполнил один из самых юных участников Матча звезд, 18-летний Владимир Михалев, забросивший шайбу после вертушки. Ну а победу праздновал один из самых популярных игроков лиги, 21-летний нападающий нижегородского "Торпедо" Василий Атанасов.

С легкой руки наставника волжан Игоря Ларионова Вася получил прозвище Ананасов. На этом Атанасов и сыграл, надев головной убор в форме фрукта и раздав всем командам по ананасу.

Напомним, Матч звезд КХЛ традиционно проходил в виде соперничества команд четырех дивизионов лиги.

Пять из шести конкурсов, входивших в программу мастер-шоу, выиграла команда дивизиона Боброва. Но на это мало кто обратил внимание. В мини-турнире четырех команд тоже было много веселья. На лед выходили бывшие футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев, вратари совершали сольные проходы к чужим воротам - никто себе ни в чем не отказывал.