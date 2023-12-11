Овечкин повторил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ

В ночь на 11 декабря на чикагском стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас, но снова не отметился заброшенными шайбами в этой встрече, продлив свою безголевую серию до десяти матчей. Таким образом 38-летний форвард повторил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.