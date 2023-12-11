Овечкин повторил антирекорд в НХЛ

«Вашингтон» на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 4:2. Овечкин записал в актив голевую передачу, но забить не сумел. В текущем сезоне у россиянина пять заброшенных шайб и одиннадцать голевых передач. - Матч ТВ