Овечкин повторил антирекорд в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил антирекорд по числу матчей подряд без заброшенных шайб. - Российская Газета
«Вашингтон» на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 4:2. Овечкин записал в актив голевую передачу, но забить не сумел. В текущем сезоне у россиянина пять заброшенных шайб и одиннадцать голевых передач. - Матч ТВ
8 декабря Овечкин первым из россиян в НХЛ достиг отметки в 1500 очков. Юбилейное очко форвард набрал в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старс». Россиянин сделал голевую передачу, а его команда потерпела поражение в серии буллитов (4:5). - Lenta.ru