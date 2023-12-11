Тренер хоккейной команды получил условный срок за избиение детей клюшкой

«Установлено, что в период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемый, находясь на территории Вельского и Устьянского районов, испытывая неприязнь к пяти малолетним подопечным, желая добиться их ухода из команды, применяя недозволенные методы воспитания, систематически причинял детям физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий.



В качестве орудия для нанесения ударов мужчина использовал хоккейную клюшку.



Приговором суда ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, а также дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности и заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних на срок 2 года.



Судом удовлетворены гражданские иски прокуратуры района о взыскании в пользу несовершеннолетних потерпевших компенсации морального вреда», – говорится в сообщении прокуратуры Вельского района.