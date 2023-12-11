Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил «Матч ТВ», что форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину стоит просто играть в хоккей, а количество заброшенных шайб — это не так важно.

Аршавин был приглашен на Матч звезд КХЛ как помощник главного тренера Андрея Разина, который возглавлял сборную дивизиона Харламова. В финале Аршавин сам вышел на лед и забросил шайбу в ворота сборной дивизиона Тарасова, а также отдал результативную передачу.

— Андрей, дайте совет Александру Овечкину. Он не может забить уже 10 матчей подряд. Что делать?

— Я думаю, что он сам всё знает. Надо просто играть в хоккей. А забьет или не забьет — это уже не так важно. Овечкин и так великий игрок, — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Овечкин не может забить в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ подряд. В текущем сезоне на счету россиянина пять шайб и 11 результативных передач.