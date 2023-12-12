«Вашингтон» продлил контракт с 24-летним канадским вратарем

«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с 24-летним канадским вратарём Клэем Стивенсоном, сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Новое трёхлетнее соглашение рассчитано на общую сумму $ 2,325 млн. Отмечается, что первый год контракта Стивенсона будет двусторонним ($ 750 000/$ 200 000), а второй и третий годы будут односторонними ($ 775 000).

За «Херши Беарс» (АХЛ) в нынешнем сезоне Стивенсон сыграл 13 матчей, в которых одержал девять побед 9-4-0 с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,70 при четырёх играх «на ноль». В официальных матчах Национальной хоккейной лиги голкипер ещё не провёл ни одного матча.