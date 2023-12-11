Третьяк рассказал, о чём попросил его Путин перед тем, как он возглавил ФХР

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед тем, как стал главой организации.

Третьяк рассказал, о чем попросил его Путин перед тем, как он возглавил ФХР
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«Я когда возглавил Федерацию хоккея, до этого встречался с президентом нашей страны Владимиром Путиным в Кремле.

Мы полтора часа разговаривали о хоккее, и знаете, что он мне сказал: «Владислав Александрович, мне победы нужны – мне россиян надо объединять!» — сказал Третьяк в интервью «Московскому комсомольцу».

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Третьяк возглавил ФХР 25 апреля 2006 года. При нём взрослая сборная России четыре раза выигрывала золотые медали чемпионата мира, а в 2018 году выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане (Южная Корея). Молодёжная национальная команда становилась первой на чемпионатах мира один раз — в 2011 году в Баффало (США).

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