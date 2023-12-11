Третьяк рассказал, о чем попросил его Путин перед тем, как он возглавил ФХР

«Я когда возглавил Федерацию хоккея, до этого встречался с президентом нашей страны Владимиром Путиным в Кремле.



Мы полтора часа разговаривали о хоккее, и знаете, что он мне сказал: «Владислав Александрович, мне победы нужны – мне россиян надо объединять!» — сказал Третьяк в интервью «Московскому комсомольцу».