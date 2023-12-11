«Коламбус» вызвал российского вратаря из АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» вызвал из АХЛ российского голкипера Даниила Тарасова, которого 2 декабря добавил в список долгосрочно травмированных и отправил в «Кливленд Монстерз» для получения игровой практики после травмы, сообщает пресс-служба «жакетов» в социальных сетях.

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Напомним, Тарасов получил травму на тренировке перед началом сборов и пропустил первые две недели тренировочного лагеря. В прошлом сезоне 24-летний Тарасов провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал четыре победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,91.