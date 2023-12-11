Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Российский форвард набрал семь очков (4 гола и 3 результативные передачи) в четырех матчах, трижды его голы становились победными. Кучеров — лидер бомбардирской (47 очков) и снайперской (19 голов) гонок в нынешнем сезоне. Также он занимает первое место в лиге по количеству бросков (137), очков (22) и передач (15) в большинстве.