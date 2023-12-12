ХК «Спартак» подписал контракт с нападающим системы «Лос-Анджелеса»

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Также на счету Мальцева за карьеру в НХЛ выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз».