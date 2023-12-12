Российский клуб подал заявку на участие в чемпионате Белоруссии

Председатель Федерация хоккея Белоруссии Александр Богданович рассказал, что организация получила заявку от российского клуба на участие в чемпионате страны. - Газета.Ru

«Мы получили заявку от российского клуба, будем рассматривать его участие. Это привнесет что-то новое: эмоции, поездки, соперничество. Мы планируем чемпионат страны увеличить до 14 клубов. Если будут выполнены все требования, мы с удовольствием примем эту команду», – сказал Богданович. - Sports.ru