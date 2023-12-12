Овечкину посоветовали помочиться на руки, чтобы начать забивать

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин в комментарии «Матч ТВ» дал совет капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который не может забить в 10 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.

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«У меня такие серии очень редко случались, конечно. Но есть же особенное хоккейное поверье, что делать, когда шайба не идет в ворота. Нужно пописать на руки. Думаю, это не поможет, но попробовать стоит», — заявил Панин.

В ночь на 11 декабря по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:2). Овечкин отдал голевую передачу, но не забил. Его безголевая серия продлилась до десяти матчей, что стало повторением его антирекорда в НХЛ.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач.