Тренер «Вашингтона» высказался об Овечкине

«Все, что нужно, чтобы изменить ситуацию — это одна игра. Он уверен в себе, как и всегда», — приводит слова Карбери журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Овечкин провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 25 матчей, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Форвард выступает за американскую команду на протяжении 18 лет. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли. На данный момент Овечкин является вторым в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр отстаёт от лидирующего Уэйна Грецки на 67 шайб.