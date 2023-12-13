Хоккеист "Рейнджерс" Панарин стал 15 россиянином, набравшим 700 очков в НХЛ

ТАСС, 13 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома уступил "Торонто" со счетом 3:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Торонто" шайбы забросили Остон Мэттьюс (4-я и 58-я минуты), Конор Тимминс (6), Калле Ярнкрок (16), Митч Марнер (16, 42) и Давид Кампф (59). У проигравших отличились Блейк Уилер (6, 39), Мика Зибанежад (37). Вратарь нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 29.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин ассистировал в эпизоде с голом Зибанежада и набрал 700-е очко (232 шайбы + 468 передач) в 617 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он стал 15-м россиянином в истории лиги, преодолевшим отметку в 700 очков. Лидером по этому показателю среди россиян является форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, на счету которого 1 501 очко (827 + 674). Результативная серия Панарина в домашних матчах составляет 12 игр, до клубного рекорда ему осталось отличиться в 3 встречах.