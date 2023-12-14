Главный тренер «Спартака» оценил состояние арендованного у «Лос-Анджелеса» Мальцева

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, в какой физической форме находится нападающий Михаил Мальцев. Форвард недавно пополнил состав красно-белых на условиях аренды из «Лос-Анджелеса».

«Михаил Мальцев находится в хорошем состоянии и форме, он же играл в Северной Америке. Конечно, присутствуют факторы акклиматизации и часовых поясов, но время ещё есть. Всё нормально, Михаил готовится к матчам регулярного чемпионата», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.