Кочетков вывел из себя Ткачука, не дав ему забить

Одним из главных героев матча стал российский голкипер гостей Пётр Кочетков , отразивший 30 бросков — в том числе буллит в исполнении лидера «Оттавы» Брэди Ткачука . За четыре минуты до конца встречи американский форвард не смог переиграть российского вратаря, исполняя буллит.

Кочетков сыграл в эффектной манере, бросившись в ноги сопернику, чего Ткачук не ожидал. Американский форвард вышел из себя и попытался выяснить отношения с Кочетковым. Форвард хозяев в эмоциональной манере что-то высказал Кочеткову, а судьи выписали Брэди 10-минутный дисциплинарный штраф за неспортивное поведение, отправив его в раздевалку. Учитывая, что до конца матча оставалось меньше пяти минут, на этом игра для Ткачука была завершена.