Шестеркин повторил личный антирекорд по пропущенным шайбам

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустил шесть шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от »Торонто Мэйпл Лифс», тем самым повторив личный антирекорд в Лиге.

Поединок завершился со счетом 7:3 в пользу «Торонто», седьмую шайбу канадский клуб забросил уже в пустые ворота. Поражение стало для Шестеркина третьим подряд. Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата он одержал десять побед и потерпел семь поражений в 17 играх при 90,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,02.

Ранее российский голкипер всего трижды в Национальной хоккейной лиге пропустил шесть шайб: дважды в рамках регулярного чемпионата от «Нью-Йорк Айлендерс» в апреле 2021 года и от «Калгари Флэймз» в ноябре 2021 года и единожды в плей-офф — от «Питтсбург Пингвинз» в мае 2022 года.