Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» может переехать в Вирджинию, сообщает 7news.

По информации источника, законодатели штата одобрили проект строительства арены для «Вашингтон Кэпиталз» и «Вашингтон Уизардс», выступающем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Стадион будет размещен в районе Потомак-Ярд в Александрии, являющейся пригородом Вашингтона и будет располагаться в 15 километрах от «Кэпитал Уан Арены» — действующем месте проведения домашних игр «Кэпиталз» и «Уизардс».

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.