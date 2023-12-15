У Овечкина худший кризис за всю карьеру в НХЛ

«Овечкин не похож сам на себя. Человек, девять раз забивавший по 50 за сезон, не забивает уже 10 матчей, а за 25 игр у него передач в два с лишним раза больше, чем голов (11 против пяти, из этих пяти два – в пустые ворота). Таким темпом он идёт на 16 голов за сезон, что станет худшим результатом в карьере. Это ставит под сомнение его погоню за Гретцки. За последние несколько лет казалось, что это только вопрос времени, когда он станет лучшим снайпером в истории. Его достижения множились, а мы каждый год просчитывали его шансы стать первым снайпером и даже то, может ли он добраться до 1000 голов. Даже провальный сезон не пустит его погоню за Гретцки под откос, да и в любом случае сезон Ови не такой унылый, как кажется.



Если он забьёт 16 в этом году, вероятность побить рекорд Гретцки будет 30%. Если дойдёт до 20 голов, то 42%, а 25 голов улучшат его шансы до 56%, и мы вновь будем оптимистично настроены к тому, что однажды он станет снайперским королём НХЛ.



Пока что Овечкин заслуживает кредит доверия. Большинство после 30 сдают, но Овечкин продолжал лидировать в лиге по голам и трижды выигрывал «Морис Ришар». В этом году он меньше бросает, и это может говорить о том, что возраст всё-таки начал сказываться. Но даже сейчас количество его бросков остаётся на элитном уровне.



Главное, почему он так мало забивает, – это невезение. Он забивает всего 5,7% бросков, меньше 10% у него было всего один раз в карьере. Но, учитывая позиции, типы и углы бросков, мы бы ожидали, что у него могло бы быть уже 10-11 голов (что дало бы прогноз на 33 гола в сезоне и 96% вероятности догнать Гретцки). Если он забьёт 29 голов, то шансы побить рекорд станут 76%.



Непредсказуемые факторы – травмы и возможности. Овечкин большую часть карьеры избегал травм, но силовая игра не проходит бесследно для тела, особенно в 38 лет. А если его спад продолжится, Карбери может изменить розыгрыш большинства, может даже убрать Овечкина из его офиса в левом круге вбрасывания. Если это случится, погоня Овечкина за рекордом Гретцки станет ещё более запутанной», – рассчитывал на днях шансы Washington Post.