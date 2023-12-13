Кожевников высказался против исключения «Куньлуня» из КХЛ

«Исключить «Куньлунь» из КХЛ? Нет, конечно. Да и в «Куньлуне» что китайцы играют? Китайский клуб? Название только и что? А где китайцы у них? Три адаптированных полукитайца.



Не странно, что команда базируется не у себя, а в Мытищах? Странно конечно. Надо туда звонить, узнавать, почему так. Зачем же их выгонять сразу? У нас международная лига. Есть ли какая-то польза лиге от выступления «Куньлуня»? Почему нет? Нам же надо как-то выживать», — сказал Кожевников в интервью «Спорт день за днём».