HS: власти Финляндии запланировали заново закрыть все КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии 14 декабря примет новые решения по ситуации на границе с Россией в связи с увеличением числа беженцев. Об этом рассказала министр финансов страны Риикка Пурра, сообщает издание Helsingin Sanomat. По данным двух независимых источников HS, совет соберется вечером, чтобы снова принять решение о закрытии восточной границы. "Решения мы примем сегодня", – сказала Риикка Пурра. По ее словам, сразу после открытия границы с Россией резко вырос поток людей, желающих попасть в Финляндию. "Начался въезд в страну, подталкивание людей к границе и подача заявлений о предоставлении убежища", - заявила Пурра. 14 декабря власти Финляндии открыли на границе с Россией два контрольно-пропускных пункта. Движение началось через пункты пропуска "Ваалимаа" и "Ниирала". Оба КПП будут открыты в течение одного месяца, до 14 января 2024 года. До этого сообщалось, что компания Lux Express запустит в Хельсинки три автобусных рейса в день из Санкт-Петербурга.