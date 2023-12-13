Яковлев рассказал о сложностях «Металлурга» в связи с закрытием аэропорта в Магнитогорске

«Одно дело летать… Но в начале сезона мы начинали каждый выезд с поездки на автобусе, потому что аэропорт не работал у нас. Было достаточно непросто, но мы достойно прошли этот этап, и дальше будет намного проще. Одно дело, когда ты привык и уже не замечаешь этих мелочей, а нас жизнь окунула немножко назад, мы провели время будто в другой реальности. Но, повторюсь, мы хорошо справились с этим моментом», — цитирует Яковлева «Газета.Ru».