Овечкин не смог отличиться в 11-м матче НХЛ подряд

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" принимала на своем льду "Вашингтон Кэпиталз" и одержала победу в серии буллитов со счетом 4:3. Хозяева открыли счет в начале второго периода, но гости тут же отыгрались.

© Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

Затем команды дважды обменялись заброшенными шайбами в ворота друг друга. Белорусский нападающий "Кэпиталз" Алексей Протас оформил две результативные передачи. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вновь провел матч без заброшенной шайбы. Для россиянина этот матч стал 11-м подряд без голов. В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 26 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач.