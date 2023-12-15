Кучеров стал первым игроком, набравшим 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров первым в сезоне достиг отметки в 50 набранных очков в чемпионате НХЛ.
Минувшей ночью "молнии" встречались с "Эдмонтоном" и добились победы - 7:4. В составе победителей четыре шайбы забросил Стивен Стэмкос, по разу отличились Тайлер Мотт, Никита Кучеров и Энтони Чирелли.
Россиянин добавил к этому еще и две результативные передачи, набрав в сумме три очка. Один раз ассистировал партнерам Михаил Сергачев, а голкипер Андрей Василевский отразил 53 броска из 57.
На счету Кучерова в нынешнем сезоне стало 50 очков (20 шайб и 30 голевых передач). Он стал первым игроком, который сумел достичь этой отметки. Россиянин по-прежнему лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ, опережая на семь очков Джей Ти Миллера из "Ванкувера".