Кучеров стал первым игроком, набравшим 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров первым в сезоне достиг отметки в 50 набранных очков в чемпионате НХЛ.

Минувшей ночью "молнии" встречались с "Эдмонтоном" и добились победы - 7:4. В составе победителей четыре шайбы забросил Стивен Стэмкос, по разу отличились Тайлер Мотт, Никита Кучеров и Энтони Чирелли.

Россиянин добавил к этому еще и две результативные передачи, набрав в сумме три очка. Один раз ассистировал партнерам Михаил Сергачев, а голкипер Андрей Василевский отразил 53 броска из 57.