Сын Зарипова подписал контракт с фарм-клубом «Ак Барса»

20-летний нападающий Артур Зарипов присоединился к «Барсу» — с игроком заключён двусторонний контракт до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги. Артур – сын экс-капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова.

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На протяжении трёх сезонов форвард выступал за «Ирбис». В чемпионатах МХЛ провёл 72 встречи, в которых набрал 11 (7+4) очков при показателе полезности «+14». Отметим, что сезон-2019/2020 нападающий провёл в юношеской лиге Канады.