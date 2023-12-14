Р. Ротенберг — о сборной: только настоящие мужики играют в хоккей. Трус не играет в хоккей

«Думал ли как-то обыграть со сборной „Слово пацана“? Давайте обсудим это по окончании турнира. Но всегда надо понимать, что только настоящие мужики играют в хоккей. Это мужская игра, поэтому столько зрителей, столько журналистов пришло. Это говорит о том, что мы идём в правильном направлении. Трус не играет в хоккей — так оно и есть. Сегодня мы увидели это на примере сборной России, поэтому и выиграли», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.