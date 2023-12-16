Кузнецов вернулся к тренировкам после болезни

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов приступил к тренировкам после болезни, сообщает пресс служба клуба НХЛ.
Из за болезни форвард пропустил матч регулярного чемпионата с «Филадельфией», который состоялся в четверг и завершился победой «Флайерз» по буллитам — 4:3.
— Кузнецов чувствует себя лучше. Он все еще не готов на 100%, так что посмотрим в субботу. Но это хороший знак, что он вернулся на лед, — сказал главный тренер столичной команды Спенсер Карбери.
В нынешнем сезоне Кузнецов провел 22 матча, в которых записал в актив 11 очков (5 шайб и 6 результативных передач).
«Вашингтон» в субботу сыграет на выезде с «Нэшвиллом».
Источник:Официальный сайт «Вашингтона»