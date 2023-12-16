Кузнецов вернулся к тренировкам после болезни

Из за болезни форвард пропустил матч регулярного чемпионата с «Филадельфией», который состоялся в четверг и завершился победой «Флайерз» по буллитам — 4:3.

— Кузнецов чувствует себя лучше. Он все еще не готов на 100%, так что посмотрим в субботу. Но это хороший знак, что он вернулся на лед, — сказал главный тренер столичной команды Спенсер Карбери.