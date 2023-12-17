Кожевников: такие турниры, как Кубок Первого канала, необходимы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о значимости традиционного предновогоднего турнира, который в этом году принимает Санкт-Петербург.

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«Кубок Первого канала (ранее турнир имел другое название) всегда считался одним из важнейших турниров, потому как проводился в нашей стране. В этом году турнир проходит в Санкт-Петербурге, где на всех играх КХЛ аншлаги. Для болельщиков и для хоккеистов это огромный праздник.