Так только, так сразу – Ротенберг прокомментировал 11-матчевую безголевую серию Овечкина
Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в ближайшее время прервет безголевую серию в НХЛ.
— То, что не забивает Александр Овечкин? Вот увидите, за следующую неделю он забьет 10 голов — как только мы перестанем о нем говорить. Как только мы перестанем обсуждать Овечкина, он начнет забивать, — передает слова Ротенберга matchtv.ru.
Напомним, что Овечкин установил антирекорд- он не забил в 11-м матче подряд. В настоящее время Александр занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 827 голами. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 шайбы.
Говорят, что на помощь ему уже идут экстрасенсы.
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