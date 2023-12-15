Так только, так сразу – Ротенберг прокомментировал 11-матчевую безголевую серию Овечкина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в ближайшее время прервет безголевую серию в НХЛ.

— То, что не забивает Александр Овечкин? Вот увидите, за следующую неделю он забьет 10 голов — как только мы перестанем о нем говорить. Как только мы перестанем обсуждать Овечкина, он начнет забивать, — передает слова Ротенберга matchtv.ru.

Напомним, что Овечкин установил антирекорд- он не забил в 11-м матче подряд. В настоящее время Александр занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 827 голами. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 шайбы.