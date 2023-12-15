Ротенберг получил приз за сохранение победных традиций в хоккее

Главный тренер петербургского СКА и »России 25» Роман Ротенберг стал первым в истории обладателем приза Федерации хоккея России (ФХР) за сохранение победных традиций, сообщает РИА Новости.

ФХР в 2023 году учредила премию «Герои хоккея». Самым ценным вратарем был признан голкипер СКА Никита Серебряков, лучшим защитником — Александр Никишин (СКА), прорывом года признан Василий Атанасов из «Торпедо», а Никита Гребенкин из «Металлурга» получил приз лучшему новичку.

14 декабря «Россия 25» одержала победу со счетом 5:2. В составе главной команды страны — «России 25» — заброшенными шайбами отличились Василий Глотов, Михаил Воробьев, Максим Соркин и Марат Хайруллин (дубль, один из голов — в пустые ворота, когда «Звезды» убрали с игры голкипера Сергея Мурашова и выпустили шесть полевых игроков).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.