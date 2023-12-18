В агентстве Самонова отреагировали на слухи по поводу возможного ухода из «Салавата»

При этом, отвечая на вопрос одного из пользователей о возможном уходе хоккеиста уже после окончания нынешнего сезона представители Самонова ответили: «В силу регламента у Александра в контракте нет пункта на запрет обмена без его согласия, поэтому если Уфа захочет его поменять, то всё возможно (но точно не в этом сезоне)».