IIHF отклонил апелляции хоккеиста Федотова

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции вратаря Ивана Федотова и московского ЦСКА на решение о санкциях. Об этом сообщается на сайте организации.

По мнению IIHF, ЦСКА побудил Федотова подписать контракт на сезоны-2023/2024 и 2024/2025, несмотря на действующий контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 сентября Федотов вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этого IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) и самого игрока, пригрозив дополнительными санкциями в случае, если он продолжит участвовать в матчах. Игрок неоднократно появлялся в матчах регулярного чемпионата.