Российские хоккеисты обыграли белорусов в матче Кубка Первого канала

Сборная «Россия 25» одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На старте турнира «Россия 25» обыграла сборную «Звезды и ВХЛ». Встреча завершилась со счетом 5:2.

17 декабря «Россия 25» проведет заключительный матч на Кубке Первого канала. Соперником россиян станет сборная Казахстана. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.