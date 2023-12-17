Бежавший из России хоккеист получил запрет на выступление в США

19-летний российский хоккеист Артем Дуда получил запрет на выступление в студенческой лиге США от Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом сообщает College Hockey News.

NCAA отклонила апелляцию хоккеиста, хотевшего получить разрешение на игру в составе университета Мэна, куда он поступил летом 2023 года. Дуда переехал в США при наличии действующего контракта с московским ЦСКА.

Хоккеист, который занимался в школе ЦСКА, начал свои выступления на профессиональном уровне в составе молодежной команды армейского клуба «Красная армия» в сезоне-2020/21. В январе 2022 года его привлекли к играм в составе фарм-клуба «Звезда» на уровне ВХЛ.

Летом 2022 года Дуда на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был выбран клубом «Аризона Койотис». С октября 2022 года хоккеист начал привлекаться к играм на уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 21 октября в домашней игре ЦСКА против клуба «Автомобилист» заработал свой первый результативный балл в КХЛ, став автором результативной передачи.