Экс-тренер сборной РФ Яшанькин: Ковальчук превосходит многих молодых атлетов

"В какой форме Ковальчук? Рабочий вес около 103-104 килограмм. По физическим данным он превосходит многих молодых атлетов. Все, что касается физической подготовке, в полном порядке. Лед покажет", - сказал Яшанькин.

40-летний Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь московскому "Спартаку", воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в НХЛ в выбравшую его под первым номером на драфте "Атланту Трэшерз". До конца сезона Ковальчук заработает 15 млн рублей по контракту со "Спартаком".