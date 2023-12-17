Панарин набросился на Пастрняка, заступившись за партнера по "Рейнджерс"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал участником потасовки, которая произошла в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостон Брюинз". В концовке второго периода грубый силовой прием провел нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, воткнувший в борт защитника "Рейнджерс" Райана Линдгрена. Из-за такого контакта игрок клуба из Нью-Йорка упал на лед, ударившись головой о борт, а за партнера вступился Панарин, который полез в драку с соперником. Как итог, российский нападающий был оштрафован на две минуты за грубость, Пастрняк получил большой и дисциплинарный штраф, покинув лед до конца матча. Встреча завершилась победой "Рейнджерс" в овертайме со счетом 2:1. Победную шайбу в составе клуба из Нью-Йорка забросил Винсент Трочек. а Панарин выступил в роли ассистента для партнера. Эта победа позволила "Рейнджерс" вернуться на первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В активе команды 43 очка в 29 матчах регулярного чемпионата.