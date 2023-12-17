«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Нэшвилу» в НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» переиграли на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе команды-победителя по шайбе забросили нападающие Колтон Сиссонс, Филлип Томазино и Яков Тренин. За «Вашингтон» одну шайбу во втором периоде отквитал форвард Оши Ти Джей. Ассистентами при реализации гола были Дилан Строум и Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» в этой встрече голов не забил.

На сегодняшний день Овечкин забросил 827 шайб в национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки (894) ему остается 67 результативных ударов.

После этой победы «Нэшвилл» набрал 36 очков и занимает седьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции. «Вашингтон» с 32-мя баллами идет на 11-м месте Востока.

Следующий матч «Предаторз» проведут дома против «Ванкувер Кэнакс». Матч пройдет 20 декабря и начнется в 4:00 по московскому времени.