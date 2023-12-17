Вице-президент КХЛ призвал оставить Овечкина в покое

«Оставьте его, это великий хоккеист, обязательно перегонит Гретцки и еще будет радовать нас своей игрой», — сказал Каменский.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 27 матчах и набрал всего 17 очков — пять заброшенных шайб и 12 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.