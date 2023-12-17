Роман Ротенберг ответил на вопрос, когда Россия вернётся к международным соревнованиям

Главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг поделился своим видением о сроках возвращения национальной команды на международные соревнования.

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«Давайте дождёмся окончания СВО. Я думаю, всё вернется к нормальной жизни. Россия будет участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах — я в этом на сто процентов уверен. Политическая ситуация сейчас просто такая.

Наш хоккей не «просядет» за это время без привычной международной практики? Это зависит от нас самих. Мы должны развивать наш хоккей, искать какие-то плюсы, новые пути. Мы сейчас уделяем много внимания детскому хоккею, это важно», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».