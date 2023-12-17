Третьяк назвал уверенной игру вратаря Серебрякова на Кубке Первого канала

Рустам Шарафутдинов /. Вратарь команды "Россия 25" Никита Серебряков действовал в матчах Кубка Первого канала по хоккею уверенно, благодаря в том числе и ему россияне выиграли турнир. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк .

"В нашей стране постоянно появляются талантливые молодые вратари, хорошо проявляют себя голкиперы из самых разных команд. Во время матчей сборных стараемся дать практику большому количеству хоккеистов, в том числе вратарям. Те, кто качественно работает и стабильно показывает высокий уровень игры, обязательно получат свой шанс", - отметил он.

В Кубке Первого канала принимала участие команды "Звезды и ВХЛ", форвард которой Арсений Грицюк стал одним из лучших бомбардиров турнира. "До следующего розыгрыша Кубка Первого канала целый год. Принимать решение о составе участников турнира будем исходя из ситуации на декабрь 2024 года. Пока рано говорить о чем-то конкретном", - ответил Третьяк на вопрос, может ли такая же команда собраться на турнире следующего года.