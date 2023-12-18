Минтюков обошел Бедарда и вышел в лидеры сезона НХЛ

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Анахайм Дакс» (1:5).

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Этот результат помог 20-летнему хоккеисту выйти на первое место в НХЛ по количеству ассистов среди новичков (15). Россиянин обошёл нападающего Коннора Бедарда из «Чикаго Блэкхоукс» (14).

В текущем регулярном чемпионате на счету Минтюкова 16 (1+15) очков в 30 матчах за «уток».