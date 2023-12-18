В «Торпедо» ответили на вопрос о состоянии Атанасова, который получил повреждение на КПК

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопрос о состоянии нападающего клуба Василия Атанасова.

«Сыграет ли Атанасов со „Спартаком“? С ним всё вроде нормально. Сегодня ещё посмотрят врачи и решат», — приводит слова Харламова ТАСС.

Отметим, что Атанасов получил повреждение в субботнем матче Кубка Первого канала между командами «Россия 25» и Беларуси (5:3). Заключительный матч турнира со сборной Казахстана (5:3) игрок пропустил.