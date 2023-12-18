Известный журналист из США обратился к Александру Овечкину

«Я жду рекорда Овечкина и с точки зрения хоккейного болельщика. Очень редко появляются моменты — позвольте мне перефразировать — положительные моменты, в которых хоккей прорывается через пузырь и мейнстримные спортивные фанаты, неспортивные фанаты — все обращают внимание на то, что происходит в нашей игре. И рекорд Гретцки, выпавший на долю Овечкина, как достижение Рипкена (Кэл Рипкен — известный бейсболист, побивший рекорд по количеству проведённых подряд матчей, который продержался 56 лет и считался недостижимым. — Прим. «Чемпионата»), как погоня за рекордом по хоум-ранам. Это один из тех моментов, которые случаются раз в жизни. Внимание каждого человека будет приковано к НХЛ, к хоккею, к Овечкину. И как хоккейный фанат я эгоистично очень жду этого!



Так что забивай эти голы, приятель, возвращайся!» — сказал Вышински в эфире YouTube-канала NHL on ESPN.