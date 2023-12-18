Фетисов: Россию исключат из ИИХФ? У них нет никакого права, пусть попробуют!

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном исключении Федерации хоккея России из Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Фетисов: Россию исключат из ИИХФ? Пускай попробуют!
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«Поэтому почему мы на какого-то дебила обращаем внимание? Ну, хорошо! Наши сегодняшние внутренние дела важнее всего остального! Что будет, если Россию исключат из ИИХФ? А кто они нам такие? У них нет права исключать, они нарушают все права, пускай попробуют!», — приводит слова Фетисова «ВсёПроСпорт».

Напомним, 16 декабря, ИИХФ отклонила апелляцию Ивана Федотова и ЦСКА по санкциям, применённым в отношении них за подписание голкипером контракта с московским клубом, несмотря на действующий контракт Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

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Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардиф не исключил вероятное исключение ФХР из состава ИИХФ.

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