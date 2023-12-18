Фетисов: Россию исключат из ИИХФ? Пускай попробуют!

«Поэтому почему мы на какого-то дебила обращаем внимание? Ну, хорошо! Наши сегодняшние внутренние дела важнее всего остального! Что будет, если Россию исключат из ИИХФ? А кто они нам такие? У них нет права исключать, они нарушают все права, пускай попробуют!», — приводит слова Фетисова «ВсёПроСпорт».