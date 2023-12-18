Инсайдер назвал аномальный статистический факт о неудачном сезоне Овечкина

«В его статистике в этом году есть интересная особенность. Прямо сейчас шансы на гол Алекса Овечкина с высокой опасностью… самые высокие за девять сезонов!



О чём это говорит? Его голевые шансы при игре в большинстве исходят из мест, которые немного ближе, чем те, где находится его «офис». Получается, либо произошло некоторое изменение подхода команды к игре в большинстве, либо Ови сам немного меняет свою тактику, потому что «точки» Алекса больше не работают, учитывая уровень 2,94% реализации в большинстве. Так что в игре в большинстве происходит что-то, что для Овечкина немного отличается. И я не совсем понимаю почему», — сказал Вышински в эфире YouTube-канала NHL on ESPN.