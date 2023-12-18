ХК «Спартак» представил обновленную форму в стиле «Народных гуляний»

«Основной паттерн стилизован под древнерусский узор, который выстроен при помощи ромбов, а не традиционных квадратов. В нём также присутствуют три элемента, символизирующих «Спартак»: ромб, клюшка с шайбой и любимый жест болельщиков нашего клуба.



Надпись «Спартак» на груди также выполнена в стиле старославянских написаний», — гласит опубликованный пресс-релиз в телеграм-канале «Спартака».